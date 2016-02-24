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لجنة التحقيق مع عكاشة تجتمع الأسبوع المقبل.. وتؤكد: 171نائبا طالبوا مساءلته

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لجنة التحقيق مع عكاشة تجتمع الأسبوع المقبل.. وتؤكد: 171نائبا طالبوا مساءلته لجنة التحقيق مع عكاشة تجتمع الأسبوع المقبل.. وتؤكد: 171نائبا طالبوا مساءلته
قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، إنها واجهت النائب مساء أمس الثلاثاء خلال التحقيق معه، بالشكاوى والمذكرات الموجه ضده من عدد كبير من النواب، إلى جانب عدد من الصحفيين بشأن تجاوزاته ضدهم وكذلك التجاوزات التى قام بها داخل المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة تجتمع الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات التحقيق معه، واتخاذ قرارها بشأنه.

وأضاف عضو اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن توفيق عكاشة أعلن استعداده لتقديم اعتذار إلى المجلس عما بدر منه من تجاوزات تحت القبة، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 4 مذكرات إحداهما موقع من 101 نائب، ومذكرة أخرى موقعة مما يزيد عن 50 نائبا، وثالثة موقعة مما يزيد عن 20 نائبا طالبوا بالتحقيق معه، إلى جانب مذكرة من الصحفيين البرلمانيين ضد اعتداءاته عليهم.

وأوضح عضو اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، أن اللجنة أكدت له أن تصرفاته وتجاوزاته تسىء للمجلس، مشيرا إلى أن التحقيق ما زال مفتوحا معه، والعقوبات به تصل من اعتذار وتوجيه اللوم، إلى منع من الجلسات أو إسقاط للعضوية.

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