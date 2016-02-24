فود كواليتى: قرار سحب شيكولاته "مارس" و"سنيكرز" من الأسواق يشمل مصر

ذكر موقع "فود كواليتى نيوز" أن مصر ضمن الدول التى سيتم سحب منتجات شركة مارس الأمريكية العملاقة للشيكولاته، منها، بعد قرار الشركة بسحب منتجاتها من السوق فى أعقاب شكوى من سيدة بوجود قطعة بلاستيك فى لوح شيكولاته.

وكانت شبكة "سى أن إن" قالت أن الجمهور الأمريكى دعا لعدم تناول منتجات الشيكولاتة العالمية المعروفة "مارس" و"سنكرز"، وسحب ملايين الألواح من الشيكولاتة الخاصة بهما من الأسواق الهولندية، بسبب تحذيرات من وجود قطع من البلاستيك فيهما.

وقال الموقع، أن الشركتين حذرتا من خطورة منتجاتهما على السلامة والصحة العامة، كما تم إغلاق مواقعهما الإلكترونية فى فرنسا وألمانيا على إثر ذلك. وقال المسئولون فى "مارس" و"سنكرز"، إنهما توصلا إلى هذا القرار بعد إبلاغ سيدة بالعثور على قطعة بلاستيكية فى أحد ألواح الشيكولاتة، التى أنتجتها الشركة المصنعة.

وقالت الشركة أن القطع المتأثرة تم إنتاجها فى مصنع للشيكولاته فى هولندا، وربما تحتوى على قطع صغيرة من البلاستيك بسبب حادث خلال عملية التصنيع. وأشارت إلى أن أكثر من 55 دولة تشملهم قائمة سحب المنتجات من بينهم مصر والجزائر وتونس وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والإمارات والسعودية.

هذا فضلا عن عدد من الدول الأوروبية بما فى ذلك النمسا وبلجيكا والتشيك وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا واليونان وألمانيا وإيطاليا والنرويج وبولندا والبرتغال وأسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

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