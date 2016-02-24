توقف حركة المرور أعلى كوبرى 6 أكتوبر بسبب حادث تصادم وأعطال سيارات

تسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى ظهور كثافات مرورية للمتجه من مدينة نصر اتجاه المهندسين، كما ظهرت كثافات مروية أعلى الكوبرى للمتجه من وسط البلد حتى شارع البطل أحمد عبد العزيز وصولا إلى ميدان مصطفى محمود، بالإضافة إلى ظهور كثافات بسبب أعمال صيانة و أعطال سيارات أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مناطق الشرق ومصر الجديدة ووفى طريقه إلى ميدان التحرير.

كما ظهرت كثافات أخرى بمحور صلاح سالم وحتى نفق المرغنى وصولا إلى طريق المطار، وتوقفت أيضا حركة المرور بسبب عطل سيارة بداخل نفق الأزهر للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا وتباطأت حركة المركبات بشارع التحرير والدقى وصولا إلى إشارة جامعة القاهرة وميدان النهضة بسبب زيادة الأحمال.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بظهور أحجام مرورية بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم ونش للتعامل مع السيارات لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.