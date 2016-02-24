المحكمة الاقتصادية تنهى نزاعا بين شركة إنتاج فنى وشخص استغل مصنفاتها الفنية

نجحت هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار تامر فريد، فى إنهاء النزاع بين شركه ديجتال ساوند للإنتاج الفنى وبين شخص له حساب خاص على موقع يوتيوب العالمى، حول عدم أحقية الأخير فى استغلال مصنفات فنية مملوكة لشركة ديجتال .

ومن جانبه باشر المسشار طارق أبو هشيمة إجراءات الوساطة القانونية بين الشركة المدعية والمدعى عليه، حيث تمكن من إنهاء النزاع بالصلح.

كان المدعى عليه فتح حسابا على موقع اليوتيوب العالمى، ووضع مصنفات فنية على حسابه الخاص على الموقع سالف الذكر ويقوم باستغلاله دون وجه حق، حيث إن تلك المصنفات السمعية والبصرية مملوكة بكافة عناصرها للشركة المدعية، الأمر الذى اضطرها للجوء إلى القضاء بعدم أحقية المدعى عليه فى استغلال المصنفات الفنية وحذفها من حسابه الخاص على موقع اليوتيوب.

جاء ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية، فى إنهاء المنازعات الاقتصادية، عن طريق الوساطة القضائية كإحدى الطرق البديلة لفض المنازعات التى تنشأ بين مختلف الجهات، بما له من آثار إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونمو الاقتصاد القومى، حيث إن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية قد منح سلطات لهيئة التحضير فى إنهاء أى منازعات قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات القضائية، وهو من شأنه رفع الكاهل على القضاة والأمر الذى يزيد الاستثمارات فى البلاد.