ضبط سيدة زعمت اختطافها للنصب على زوجها وطلب فدية 50 ألف جنيه بالإسماعيلية

القت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث، القبض على زوجة ميكانيكى ادعت اختطافها فى شمال سيناء، وطالبت زوجها بدفع فدية لإطلاق سراحها.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد شريف وجيه مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مفاده تلقيه بلاغا من "محمد كامل إبراهيم" 50 سنة ميكانيكى مقيم العريش، يفيد باختطاف زوجته "فاتن" 44 سنة ربة منزل مقيمة ذات العنوان، وأنه أثناء توجهها لإحضار العشاء للأسرة من أمام مسكنه، ورد إليه اتصال تليفونى على هاتفه، وطُلب منه دفع مبلغ مالى على سبيل الفدية قدره "50 ألف جنيه" نظير إطلاق سراح زوجته، وتمكن من محادثتها والاطمئنان عليها.

واضاف بأنه وردت إليه عدة اتصالات تليفونية من ذات الرقم، فقام بمفاوضتهم على تخفيض المبلغ، حيث تم الاتفاق على دفع مبلغ 25 ألف جنيه، على أن يقوم بإيداعه بالبنك الأهلى باسم زوجته، حيث رفض ذلك بدعوى عدم حملها بطاقة تحقيق شخصية، وحال الاتصال به مرة أخرى قام خلاله بتخفيض المبلغ إلى 15 ألف جنيه، وطُلب منه إعطاء المبلغ لأى من سائقى الأجرة من موقف العريش ــ شمال سيناء، على أن تتوجه زوجته لاستلام المبلغ من السائق بناحية الموقف الجديد ــ دائرة القسم، وعقب استلام المبلغ سيتم إطلاق سراحها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، وبرئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثالث ومعاونيه، أُوكل إليهم إجراء التحريات السرية اللازمة، وتنشيط مصادر المعلومات، وتكثيف الجهود الأمنية لكشف غموضها، والعمل على سرعة تحديد وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لفرض الإحساس بالأمن ودعم مبدأ سيادة القانون وتأكيد قدرة جهاز الشرطة على ضبط كافة صور الخروج عن الشرعية والقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة سرية بمحيط موقف سيارات الأجرة ــ دائرة قسم ثالث، حيث تمكن إحداها من تحرير السيدة المخطوفة، ولم يتم ضبط أى من الجناه، واعترفت الزوجة بأنها اختلقت القصة للحصول على مبلغ مالى من زوجها نظرا لمرورها بضائقة مالية، تم التحفظ على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.