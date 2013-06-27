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قيادية بـ"التجمع" بسوهاج: مدينة طهطا ستشهد أكبر مظاهرة في الصعيد يوم 30 يونيو

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قيادية بـ"التجمع" بسوهاج: مدينة طهطا ستشهد أكبر مظاهرة في الصعيد يوم 30 يونيو قيادية بـ"التجمع" بسوهاج: مدينة طهطا ستشهد أكبر مظاهرة في الصعيد يوم 30 يونيو
فتحية إبراهيم: إقامة أول منصة وخيمة بطهطا استعدادا للاعتصام

كتب : الورداني عبد الحافظ منذ 43 دقيقة

أكدت فتحية إبراهيم، الناشطة السياسية وأمينة المرأة بحزب التجمع بسوهاج وعضو المكتب السياسي لحملة "تمرد" بالمحافظة، أن مدينة طهطا ستشهد أكبر مظاهرة على مستوى مدن ومحافظات الصعيد، حيث تمت إقامة أول منصة وخيمة بجوار مقهى البسفور بالمدينة استعدادا للاعتصام.

وأضافت إبراهيم، أن مدينة طهطا ستخرج عن بكرة أبيها يوم الأحد المقبل بشبابها ورجالها ونسائها، وأن هناك عددا من المسيرات التي ستنطلق في عدد من القرى والنجوع لتتجمع بقلب مدينة طهطا، حيث تم الاتفاق على مسيرات كبيرة بساحل طهطا، ونجوع الصوامعة غرب وقرية شطورة وقرية أبوحمودة والشيخ مسعود، فضلا عن مسيرة ستخرج من مدينة "جهينة" عائلة "أبوعقيل" ستنضم لمظاهرات مدينة طهطا.

وتابعت إبراهيم، أن مدينة السفير محمد رفاعة رافع الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ستكون مثالا للوطنية وللدفاع عن كرامة الوطن و الوقوف في وجه جماعة تريد السيطرة على البلاد، وسيثبت يوم 30 يونيو المقبل أن سوهاج بها رجال وأن نساءها أيضا رجال في مبادئهن ووطنيتهن، حيث إن هناك مسيرات كبيرة لسيدات وفتيات سوهاج سيشاركن في التظاهرات.

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