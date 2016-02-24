العاملون بشركة مياه الشرب بأسيوط ينظمون وقفة احتجاجية مطالين بإقالة رئيس ​​الشركة

تجمع العشرات من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، داخل مقر الشركة، ونظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها باقالة المهندس محمد صلاح، رئيس الشركة من منصبه، وتطبيق لائحة أجور موحدة على كافة المستويات والقطاعات بالشركة دون تمييز او محاباه، وحل مجلس ادارة الشركة وإقالة أعضائه.

كما طالبوا تغيير سكرتارية رئيس مجلس الادارة وعلى رأسهم عبد الله كامل قطب، وحل اللجنة الإدارية لتسيير الاعمال النقابية بالشركة وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كافة المصروفات وتثبيت العمالة الموجودة بالشركة ووضع أولوية لابناء العاملين بالشركة فى التعيينات ومحاسبة العاملين المتورطين فى اختلاسات أموال الشركة واهدار المال العام، ومراجعة كافة التعيينات التى قام بها مجلس الادارة، وصرف مستحقات العاملين المتأخرة دفعة واحدة وتزويد موظفي المحطات بكل وسائل الحماية والوقاية، وضرورة وجود حل قانوني للقضايا المرفوعة من العاملين ضد الشركة وعدم صرف أى بدلات لرؤساء القطاعات وتسوية المؤهلات العليا ومن له حق فى التسوية بدون تعطيل.