أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العاملون بشركة مياه الشرب بأسيوط ينظمون وقفة احتجاجية مطالين بإقالة رئيس ​​الشركة

Google+ Print
العاملون بشركة مياه الشرب بأسيوط ينظمون وقفة احتجاجية مطالين بإقالة رئيس ​​الشركة العاملون بشركة مياه الشرب بأسيوط ينظمون وقفة احتجاجية مطالين بإقالة رئيس ​​الشركة

 

تجمع العشرات من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، داخل مقر الشركة، ونظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها باقالة المهندس محمد صلاح، رئيس الشركة من منصبه، وتطبيق لائحة أجور موحدة على كافة المستويات والقطاعات بالشركة دون تمييز او محاباه، وحل مجلس ادارة الشركة وإقالة أعضائه.

كما طالبوا تغيير سكرتارية رئيس مجلس الادارة  وعلى رأسهم عبد الله كامل قطب، وحل اللجنة الإدارية لتسيير الاعمال النقابية بالشركة وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة كافة المصروفات وتثبيت العمالة الموجودة بالشركة ووضع أولوية لابناء العاملين بالشركة فى التعيينات ومحاسبة العاملين المتورطين فى اختلاسات أموال الشركة واهدار المال العام، ومراجعة كافة التعيينات التى قام بها مجلس الادارة، وصرف مستحقات العاملين المتأخرة دفعة واحدة وتزويد موظفي المحطات بكل وسائل الحماية والوقاية،  وضرورة وجود  حل قانوني للقضايا المرفوعة من العاملين ضد الشركة وعدم صرف أى بدلات لرؤساء القطاعات وتسوية المؤهلات العليا ومن له حق فى التسوية بدون تعطيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا