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نبيل العربى: الإرهاب جاء للمنطقة مع نشأة إسرائيل وقدوم العصابات اليهودية

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نبيل العربى: الإرهاب جاء للمنطقة مع نشأة إسرائيل وقدوم العصابات اليهودية نبيل العربى: الإرهاب جاء للمنطقة مع نشأة إسرائيل وقدوم العصابات اليهودية
قال نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ظاهرة الإرهاب تتفشى من الأزمات والإنقسامات التى تعانى منها العديد من دول المنطقة، ولا يجب أن ننسى ابدا أن الإرهاب جاء للمنطقة مع نشأة إسرائيل، فالتفكير العشوائى مع قدوم العصابات اليهودية عام 1946 ومقتل أكثر من 90 نزيلا فى فندق بالقدس كان بداية الإرهاب العشوائى فى المنطقة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال فاعليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، اليوم الأربعاء البرلمانات العربية مدعوة للتحرك مع نظيرتها من البرلمانات الدولية لدعم حركات وقف الأنشطة الاستيطانية التى تشكل الخطر الأكبر على خيار حل الدولتين والأمل فى إقامة دولة فلسطينة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمات كثيرة ومشتعلة فى سوريا وليبيا واليمن، تهدد مستقبل الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية كلها، واننى على ثقة فى تشكيل الرؤية العربية للخروج من هذا المأزق الكبير.

وأكد العربى على مراجعة أليات العمل بشأن التصدى للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وأن تكون المواجهة عسكريا أمنيا فكريا إعلاميا دينيا لدحر الإرهاب، وأرجو أن يلفت البرلمان العربى أنظار الحكومات لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
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