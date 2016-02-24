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السجن سنة لناشط بحرينى دعا لتغيير نظام الحكم بالقوة

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السجن سنة لناشط بحرينى دعا لتغيير نظام الحكم بالقوة السجن سنة لناشط بحرينى دعا لتغيير نظام الحكم بالقوة

>حكمت محكمة بحرينية على قيادى سياسى علمانى بالسجن عاما واحدا على خلفية خطاب ألقاه العام الماضى دعا فيه إلى التغيير فى بلاده.

و اليوم الأربعاء أدين إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطنى الديمقراطى (وعد)- وهى جمعية يسارية علمانية- فى تهمة التحريض على الكراهية. كما برأته المحكمة من تهمة الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة.

ألقى شريف الخطاب المذكور فى يوليو 2015، بعد شهر فقط من الإفراج عنه من السجن الذى قضى فيه أربع سنوات لدوره فى احتجاجات 2011، التى تزعمتها الأغلبية الشيعية فى البلاد مطالبة بمزيد من الحقوق السياسية من العائلة الملكية السنية.
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