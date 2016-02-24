وزير إعلام لبنان: ندعم الموقف العربى واتصالات مع الرياض لحل الأزمة

قال وزير الإعلام اللبنانى، رمزى جريج، إن الحكومة اللبنانية أعربت عن تضامنها والتزام لبنان بالإجماع العربى بعد الاعتداء على سفارة وقنصلية السعودية فى إيران، كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الهجوم عليها، مشيرا لدعم الحكومة اللبنانية للموقف العربى.إعلان - Ads إعلان - Ads
واعتبر أن البيان الصادر عن لبنان بشأن الهجوم على السفارة والاتصالات الجارية الآن مع المسئولين بالرياض من شأنها أن تبدد الغيمة العابرة التى مرت بالعلاقات مع الرياض، مؤكدا أن القرار السعودى الأخير لن يفسح المجال بصورة أكبر لإيران فى لبنان.
وأكد "جريج" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الثلاثاء، أن لبنان عضو فى الجامعة العربية وملتزم بمواثيقها وهويته عربية ويحمل فى ضميره وقلبه القضايا العربية المحقة، مشيرا إلى أن مصر لها دور إيجابى دائما إلى جانب لبنان.