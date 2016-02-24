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وزير إعلام لبنان: ندعم الموقف العربى واتصالات مع الرياض لحل الأزمة

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وزير إعلام لبنان: ندعم الموقف العربى واتصالات مع الرياض لحل الأزمة وزير إعلام لبنان: ندعم الموقف العربى واتصالات مع الرياض لحل الأزمة
قال وزير الإعلام اللبنانى، رمزى جريج، إن اللبنانية أعربت عن تضامنها والتزام لبنان بالإجماع العربى بعد الاعتداء على سفارة وقنصلية فى إيران، كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الهجوم عليها، مشيرا لدعم الحكومة اللبنانية للموقف العربى.

واعتبر أن البيان الصادر عن لبنان بشأن الهجوم على السفارة والاتصالات الجارية الآن مع المسئولين بالرياض من شأنها أن تبدد الغيمة العابرة التى مرت بالعلاقات مع الرياض، مؤكدا أن القرار السعودى الأخير لن يفسح المجال بصورة أكبر لإيران فى لبنان.

وأكد "جريج" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الثلاثاء، أن لبنان عضو فى الجامعة العربية وملتزم بمواثيقها وهويته عربية ويحمل فى ضميره وقلبه القضايا العربية المحقة، مشيرا إلى أن لها دور إيجابى دائما إلى جانب لبنان.

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