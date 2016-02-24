وزير إعلام لبنان: ندعم الموقف العربى واتصالات مع الرياض لحل الأزمة

قال وزير الإعلام اللبنانى، رمزى جريج، إن الحكومة اللبنانية أعربت عن تضامنها والتزام لبنان بالإجماع العربى بعد الاعتداء على سفارة وقنصلية السعودية فى إيران، كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الهجوم عليها، مشيرا لدعم الحكومة اللبنانية للموقف العربى.

واعتبر أن البيان الصادر عن لبنان بشأن الهجوم على السفارة والاتصالات الجارية الآن مع المسئولين بالرياض من شأنها أن تبدد الغيمة العابرة التى مرت بالعلاقات مع الرياض، مؤكدا أن القرار السعودى الأخير لن يفسح المجال بصورة أكبر لإيران فى لبنان.

وأكد "جريج" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الثلاثاء، أن لبنان عضو فى الجامعة العربية وملتزم بمواثيقها وهويته عربية ويحمل فى ضميره وقلبه القضايا العربية المحقة، مشيرا إلى أن مصر لها دور إيجابى دائما إلى جانب لبنان.