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الخارجية الروسية تنفى علمها بوجود أى خطة أمريكية بديلة للأزمة السورية

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الخارجية الروسية تنفى علمها بوجود أى خطة أمريكية بديلة للأزمة السورية الخارجية الروسية تنفى علمها بوجود أى خطة أمريكية بديلة للأزمة السورية

أكد مصدر فى وزارة الخارجية الروسية أن التطبيق الفعلى للبيان الروسى -الأمريكى المشترك حول وقف الأعمال العدائية فى سوريا قد بدأ، نافيا علم موسكو بوجود أى خطة أمريكية بديلة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الأربعاء، عن المصدر قوله: أن الجانب الروسى ليس لديه علم عن الخطة "ب" التى تتكلم عنها الولايات المتحدة، مضيفا أن الجانبين بذلا جهودا مكثفا لصياغة البيان الأمريكى ـ الروسى بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا وعلى الجميع العمل من أجل تطبيقه عمليا.وتابع المصدر الروسى قائلا: " لايجوز للجانب الأمريكى أن يفقد الأمل مسبقا".

وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد حذر أمس الثلاثاء، من أن واشنطن تدرس خطة بديلة حول سوريا فى حال لم يتخذ الرئيس السورى بشار الأسد، خطوات جدية على صعيد عملية انتقال سياسى للخروج من دوامة الحرب، إلا أنه لم يكشف اى تفاصيل عن هذه الخطة.

يشار إلى أن السورية قد أعلنت موافقتها على الهدنة التى من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة السبت بتوقيت دمشق، فى حين رهنت المعارضة السورية الالتزام بالاتفاق ب"وقف القصف ورفع الحصارات وإطلاق المعتقلين".
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