أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«حنفي» يبحث تصدير منتجات «القابضة الغذائية» لدول الاتحاد الأوروبي

Google+ Print
«حنفي» يبحث تصدير منتجات «القابضة الغذائية» لدول الاتحاد الأوروبي «حنفي» يبحث تصدير منتجات «القابضة الغذائية» لدول الاتحاد الأوروبي

دكتور خالد حنفي وزير والتجارة الخارجية

بحث وزير التموين الدكتور خالد حنفي، اليوم الأربعاء، مع نيكوس كوايليس وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصي، إقامة تبادل تجاري مشترك بأن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتصدير معظم منتجاتها من الصلصة والخضروات المجمدة والعصائر والمربات والسكر والمكرونات والنشا وغيرها إلى قبرص.

كما بحث حنفي، خلال الاجتماع، الاستفادة من موقع جمهورية قبرص في تصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لدول الاتحاد الاوروبي، وأيضا قيام دولة قبرص بالاستفادة من موقع الجغرافي باعتباره بوابة دولية ومحورًا عالميًا لعبور المنتجات القبرصية لدول الخليج وأفريقيا.

حضر الاجتماع كل من “تشريسموريتسيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والسفير أحمد أبو الخير، مستشار وزارة التموين للعلاقات الخارجية، ورشا حمدي، ودينا حامد، ووائل عباس، معاوني وزير التموين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب