«حنفي» يبحث تصدير منتجات «القابضة الغذائية» لدول الاتحاد الأوروبي

بحث وزير التموين الدكتور خالد حنفي، اليوم الأربعاء، مع نيكوس كوايليس وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصي، إقامة تبادل تجاري مشترك بأن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتصدير معظم منتجاتها من الصلصة والخضروات المجمدة والعصائر والمربات والسكر والمكرونات والنشا وغيرها إلى قبرص.

كما بحث حنفي، خلال الاجتماع، الاستفادة من موقع جمهورية قبرص في تصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لدول الاتحاد الاوروبي، وأيضا قيام دولة قبرص بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي باعتباره بوابة دولية ومحورًا عالميًا لعبور المنتجات القبرصية لدول الخليج وأفريقيا.

حضر الاجتماع كل من “تشريسموريتسيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والسفير أحمد أبو الخير، مستشار وزارة التموين للعلاقات الخارجية، ورشا حمدي، ودينا حامد، ووائل عباس، معاوني وزير التموين.