تثبيت 412 موظفًا مؤقتًا على درجات وظيفية بالوادي الجديد

قال مرزوق عبد الله، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالوادي الجديد، إنه تمت الموافقة علي تثبيت 412 موظف مؤقت من العمالة اليومية والموسمية على صناديق الخدمة والمحاجر بالمحافظة .

,أكد مرزوق، أنه جاري تثبيت 217 موظف مؤقت خلال الأسبوع الجاري، من الذين يعملون علي الصناديق الخاصة، بعد ورود خطاب رسمي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علي تثبيتهم علي درجات وظيفية ثابتة .

,أضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة بالوادي الجديد، أنه سيتم الأسبوع المقبل إجراءات تثبيت 195 مؤقت آخرين، بإجمالي 412 موظفا من العاملين على صناديق المحافظة الخاصة، من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والشئون الصحية بالمحافظة .