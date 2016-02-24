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كشف غموض سرقة مزرعة مواشى فى قليوب

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كشف غموض سرقة مزرعة مواشى فى قليوب كشف غموض سرقة مزرعة مواشى فى قليوب
نجحت أجهزة الأمن فى القليوبية فى كشف غموض سرقة مزرعة مواشى، حيث قاموا بالاستيلاء على 9 رؤوس ماشية بمنطقة قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعه تشكيل عصابى يضم 6 عاطلين، وتم ضبط 3 منهم وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الباقين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

كان المقدم هانى أبو سريع وكيل فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، تلقى بلاغا من أحمد عبد الخالق 43 سنة تاجر مواشى بسرقة عدد 9 رؤوس ماشية من المزرعة ملكه، وقرر بأن الخفير الخاص بالمزرعة شاهد أربعة أشخاص يستقلون 2 سيارة جامبو قاموا بتحميل رؤوس الماشية وسرقتها.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم 6 عاطلين يقومون بسرقة مزارع المواشى ليلا أثناء غياب أصحابها عن طريق كسر البوابات والأقفال والمتهمين هم يسرى س س 36 سنة عاطل هارب ووليد م س 37 سنة عامل هارب وسليمان أ س 32 سنة هارب ومحمد ط ع 23 سنة وأحمد ع ش 30 سنة عاطل وأحمد م ع 59 سنة عاطل.

وتبين أنهما يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية بزعامة الأول، وفى أحد الأكمنة تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وآخر أبيض عبارة عن مطواة ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم مرتكبو الواقعة بالاشتراك والمتهمين الهاربين، وأضافوا أن المتهم الأول يتحصل على جميع المسروقات وعقب التصرف فيها يعطى كل منهم نصيبه، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط الهاربين وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365