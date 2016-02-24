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ضبط 5 ألاف مخالفة وحجز 22 توك توك فى الجيزة

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ضبط 5 ألاف مخالفة وحجز 22 توك توك فى الجيزة ضبط 5 ألاف مخالفة وحجز 22 توك توك فى الجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 5603 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات، منها تم ضبط 44 مخالفات تجاوز سرعات 1670 مخالفة نموذج 125 وتم رصد 40 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 22 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور و19 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.
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مصر 365

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