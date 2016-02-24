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ضبط 400 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 400 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة ضبط 400 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة
شنت مديرية بالبحيرة، برئاسة محمد عصر وكيل الوزارة، بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم وجدى الصيرفى، حملة رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "خ. ع. ا" 41 سنة صاحب محل لبيع زيوت السيارات كائن بقرية أم السعد مركز أبو المطامير، لتجميعه 400 لتر سولار لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر 3112 جنح مركز أبو المطامير لسنة 2016.

وضبط "م.م.م" 42 صاحب محل سوبر ماركت كائن ببندر دمنهور لحيازته وعرضه للبيع كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3003 جنح قسم دمنهور لسنة 2016، كما تم ضبط "ش.ا.ا" 36 سنة صاحب محل لبيع زيوت الطعام ومقيم بندر إدكو لحيازته وعرضة للبيع كمية 160 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، تحرر عن ذلك المحضر1756 جنح مركز إدكو لسنة2016.

وتمكن ضباط مباحث وحدة مكافحة سرقات السيارات بالبحيرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، من ضبط السيارة رقم 6574هـ د أ نقل ماركة شيفروليه بيضاء اللون موديل 2012 وفر قائدها هارباً تاركاً السيارة.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسيه رقم 7107736 موتور رقم 188936 ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 858 /2016 جنح قسم ثانى المنتزه الإسكندرية عن بلاغ عز الدين مصطفى محمد أحمد، تحرر عن ذلك المحضر 1119 جنح مركز شرطة أبو المطامير لسنة2016.
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مصر 365

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