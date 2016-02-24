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استدعاء يوسف الحسينى لسماع أقواله فى اتهام وزير العدل له بالسب والقذف

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استدعاء يوسف الحسينى لسماع أقواله فى اتهام وزير العدل له بالسب والقذف استدعاء يوسف الحسينى لسماع أقواله فى اتهام وزير العدل له بالسب والقذف
قررت النيابة العامة، استدعاء الإعلامى يوسف الحسينى لسماع أقواله فى البلاغات الذى تقدم بها المستشار أحمد الزند وزير العدل، لاتهامه بسبه وقذفه.

وجاء فى البلاغات أرقام 1183 و1184 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الحسينى ارتكب جريمة السب والقذف فى حق "الزند".

وكان محامى المستشار الزند، صالح الدرباشى، قد قدم بلاغا جاء فيه "إن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع أمر غير مقبول على وجه الإطلاق، وطالب بالتحقيق مع الحسينى واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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