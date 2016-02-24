رجيم الكرنب السحري لحرق الدهون الجسم وإعطاء قوام متناسق

يعتبر رجيم الكرنب من أسرع أنواع الرجيم الذي يستطيع أن يحرق خمسة كيلو من الدهون في الجسم في أسبوع واحد فقط، وهذا الرجيم عبارة عن حساء ونظام غذائي يتبع بدقة شديدة يمكنك عن طريقه أن تفقد الوزن بطريقة سريعة جدا لذلك لا ينصح باتباعه إلا يوم مرة واحدة في الشهر فقط.

مكونات رجيم الكرنب “حساء الكرنب”

تتكون حساء الكرنب من سته ثمرات من البصل متوسطين الحجم، عدد اثنين من الفلفل الرومي الأخضر أو الأحمر، عدد ست حبات من الجزر، حزمة من الكرفس، ثمرة من الطماطم، ثمرة من الكرنب الأحمر أو الأبيض، مكعب مرقة دجاج، ويمكن إضافة التوابل على حسب الرغبة.

طريقة عمل حساء الكرنب

تقطيع جميع الخضروات إلي مكعبات صغيرة ثم توضع في وعاء مليء بالماء ثم تترك على النار لتغلي ويضاف إليها التوابل حتى تنضج الخضروات.

نصائح عند اتباعك رجيم الكرنب

يمكنك اكل من حساء الكرنب كلما شعرت بالجوع ويمكنك أكل طبق كامل منه في كل وجبة مع شرب على الأقل 8 أكواب من الماء في اليوم ويسمح بشرب المشروبات مثل الشاي أو القهوة لكن خالية من السكر أو بسكر رجيم يمنع مانعا باتا شرب المشروبات الغازية حتي ولو كانت بدون سعرات حرارية، وسوف تلاحظ انخفاض وزنك من اليوم الأول لاتباعك أكل هذا الحساء.

خطوات رجيم الكرنب

اليوم الأول: وهو يوم الفواكه يمكنك اكل كل أنواع الفاكهة ومن اكثر الفواكه التي تفيد لانقاص الوزن الكانتلوب والبطيخ ما عدا الموز الفواكه التي تم تجفيفها أو المحفوظة لذل اليوم الأول تناول فيه الحساء مع الفاكة فقط واحرص على شرب الماء.

اليوم الثاني: وهو يوم مخصص لخضروات يأكل طوال اليوم الحساء بجانب الخضروات فقط ويحبب الخضروات الورقية مثل السبانخ والبركلي والسلطة الخضراء في العشاء ويمنع أكل البسلة والفاصوليا والذرة ولا يسمح بأكل أي فواكه في اليوم الثاني هذا.

اليوم الثالث: وهو يوم مخصص للفواكه والخضروات معا مع الحساء في كل وجبة لا يسمح بأكل البطاطس أو الموز أو أي نوع من البقوليات.

اليوم الرابع: يأكل ثلاث ثمرات من الخوخ أو من الموز أو الكمثري مع ثمان أكواب من الحليب خالي الدسم على مدار اليوم مع شرب الماء قدر المستطاع

اليوم الخامس: وهو يوم مخصص للطماطم واللحوم اليوم يمكنك تناول 250 جرام من اللحوم المسلوقة أو المطهية داخل الفرن أو يمكنك أكل ربع دجاجة بدون جلد مع ست ثمرات من الطماطم مع شرب ما لا يقل عن 6 أكواب من الماء مع تناول الحساء طبعا في كل وجبة وأثناء الشعور بالجوع.

اليوم السادس: يمكنك تكرار اليوم الخامس في ها اليوم مع تناول الخضروات الورقية مع شرب حساء الكرنب بالتأكيد.

اليوم السابع: وهو يوم مخصص للأرز الأسمر والخضروات يمكنك أكل كوب من الأرز الأسمر والخضروات الورقية وعصير فواكه بشرط أن يكون غير محلى وحساء الكرنب على الأقل مرة في اليوم.

ملاحظات:

عند قياس وزنك في اليوم الثامن ووجدت أن وزنك فقد أكثر من 7 كيلو جرامات توقف عن اتباع الرجيم لمدة يومان كاملين قبل أن تستمر مرة أخرى في الرجيم.

يمكنك اتباع هذا الرجيم كل شهر فهو يساعد على تنقية الجسم من الشوائب العالقة فيه.

يعطي هذا الرجيم الشعور بالحيوية في سبعة أيام فقط.

يعتبر هذا الرجيم من اسرع أنواع الرجيم فهو أسرع من رجيم الموز أو رجيم الليمون.

شبكةعيونالإخبارية

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