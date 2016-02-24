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الداخلية: ضبط المتهم بقتل طفلة فى الإسكندرية وإلقاء جثتها بالشارع

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الداخلية: ضبط المتهم بقتل طفلة فى الإسكندرية وإلقاء جثتها بالشارع الداخلية: ضبط المتهم بقتل طفلة فى الإسكندرية وإلقاء جثتها بالشارع

24 فبراير 2016 | 10:47 صباحاً

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بلاغا العثور على جثة لطفلة مجهولة الهوية ملفوفة ببطانية بشارع الخلفاء الراشدين بدائرة القسم. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تقريباً وبها آثار واضحة لكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم ولم يستدل على هويتها. وتم على الفور تشكيل فريق بحث، لكشف غموض وملابسات الوفاة والنشر بأوصافها وأخذ عينة من الـDNA الخاص بالطفلة. وأضافت الداخلية فى بيان لها، أنه وردت معلومات تفيد بقيام “مؤمن.ع.ف” بارتكاب الواقعة، حيث تم استدعاؤه ومناقشته وصرفه عقب ذلك. وأوضحت أن الجهود توصلت من خلال الاستعانة بإحدى الكاميرات المثبتة بمكان العثور على الجثة إلى أحد المشتبه بهم، وتبين أنه سائق “توك توك” ويدعى (أشرف.ف.ق) حيث تم ضبطه وجار تطوير مناقشته لكشف مدى ارتباطه بالواقعة، واستكمال جهود البحث التى تشير إلى تورط سائق التوك توك فى الجريمة.

 

عاجل 2016-02-24

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