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اللجنة التنفيذية للفيفا تجتمع اليوم فى غياب بلاتر

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اللجنة التنفيذية للفيفا تجتمع اليوم فى غياب بلاتر اللجنة التنفيذية للفيفا تجتمع اليوم فى غياب بلاتر

أرشيفية

تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا اليوم الاربعاء وقبل يومين من الاجتماع الاستثنائى للجمعية العمومية كونجرس الفيفا الذى يشهد انتخاب الرئيس الجديد، وقد شهدت اللجنة تغييرات عديدة وغياب أعضاء بسبب عقوبات فرضت بعد الكونجرس فى 29 مايو الماضى.

ولن يشهد اجتماع اللجنة التنفيذية هذه المرة حضور الرئيس المنتهية ولايته جوزيف بلاتر ونائبى الرئيس ميشيل بلاتينى وألفريدو هاويت يخضع للإيقاف المؤقت والحبس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

كذلك جرى تغيير عدد من الأعضاء من قبل الاتحادات القارية، وسيرأس الكاميرونى عيسى حياتو النائب الأول لرئيس الفيفا اجتماع اللجنة التنفيذية باعتباره القائم بأعمال الرئيس.

من ناحية اخرى، يغادر، وفد اتحاد الكرة المصري عصر اليوم الأربعاء، ويضم الوفد «جمال علام رئيس مجلس الإدارة، وحسن فريد، نائب الرئيس، ومجدى المتناوى، عضو مجلس الإدارة»، للإدلاء بصوت فى انتخابات الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على منصب الرئيس.

 

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