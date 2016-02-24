استكمال أعمال تغطيات المجارى المائية بمركز يوسف الصديق بالفيوم

وافق المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، على توفير مبلغ 167 ألف جنيه لعدد من الأعمال الجارية بمركز ومدينة يوسف الصديق، تتضمن استكمال أعمال تغطيات لعدد من المجارى المائية داخل مدينة يوسف الصديق وقريتي المشرك قبلي وقارون، إضافة إلى شراء مقطورتى كسح سعة 4متر مكعب.

كما وافق مكرم، على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء قنطرة على مصرف عزيه المأمور-كفر الزعفراني بأبوصير بمركز إطسا، لدخول المشروع حيز الخدمة في أقرب وقت.

واعتمد المحافظ 10 آلاف جنيه قيمة استكمال الأعمال بالمجمع الخدمي بالعزب لسرعة الانتهاء من إنشاءه حتى يتسنى الاستفادة من الخدمات التي سيقدمها المجمع لكافة المواطنين.