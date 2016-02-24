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تنظيم دورة تدريبية للتسويق والجودة السياحية بالمنظمة العربية بشرم الشيخ

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تنظيم دورة تدريبية للتسويق والجودة السياحية بالمنظمة العربية بشرم الشيخ تنظيم دورة تدريبية للتسويق والجودة السياحية بالمنظمة العربية بشرم الشيخ
تنظم المنظمة العربية للسياحة، دورة تدريبية تتعلق بالتسويق والجودة السياحية بمدينة شرم الشيخ تنطلق من اليوم الأربعاء 24 فبراير ولمدة أسبوع، بمناسبة احتفال يوم السياحة العربى للعام الثانى، بمشاركة وفد من وزارة السياحة والآثار من دولة فلسطين وبعض العامليين فى المجال الفندقى والسياحى بمدينة شرم الشيخ بدعم من البنك الإسلامى للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وتهدف هذه الدورة إلى التعرف على مفهوم التسويق السياحى وأهميته للمؤسسات السياحية والفندقية لإبراز أهمية السياحة فى تمويل الاقتصاد العالمى والوطنى والمحلى، وأثارها المباشرة وغير المباشرة فى توفير فرص العمل ودعم الدخل القومى والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية بالدول وما هى طبيعة تسويق الخدمات مقارنة بتسويق السلع المادية الملموسة والتعرف على كيفية الاختلاف فى عناصر المزج التسويقى للخدمات، بالإضافة إلى المضامين الجديدة التى جاء بها المفهوم الحديث للتسويق السياحى والتسويق الإلكترونى، وما هى أهميته وخطورته فى نفس الوقت والعلاقة بين الرضا والارتياح والقيمة التى يحصل عليها النزيل من جراء استفادته من الخدمة، والاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية فى التسويق السياحى والبيئة التسويقية، وكيف يتم دراستها وتحليلها؟ وماهى أهمية المشاركة فى المؤتمرات والمعارض السياحية العالمية والمحلية للترويج عن المنتجات والمقاصد السياحية؟ وللإجابة على العديد من التساؤلات التى تتعلق بكيفية تسويق المنتجات السياحية خارجياً وداخلياً بالإضافة إلى التعرف على كيفية تحسين الجودة فى قطاعات السياحة والسفر، وما هى المعايير المتبعة فى المقاصد السياحية والفندقية والمطاعم لتحسين جودة خدماتها وكيفية تطبيقها وما هو مفهوم تنافسية السياحة والسفر؟.

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، بأن إقامة هذه الدورة فى مدينة شرم الشيخ تأتى دعما للقرار الوزارى العربى الذى صدر فى اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب بمدينة الشارقة فى دورته الـ18 بأن تكون مقصدا للسواح العرب، داعياً كافة الدول العربية بأن تكون مصر محطة رئيسية لهم فى عام 2016، خاصة وأن شعار هذا العام هو تنمية السياحة العربية البينية لمواجهة الظروف الراهنة التى تتعرض لها بعض المدن العربية.

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مصر 365

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