مصرع طالب فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمنوفية

لقى طالب بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه إثر اصطدام سيارة أجرة بدراجة نارية نتيجة السرعة الجنونية، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد السخاوى، رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد مصرع على أمين تركى 15 عاما ومقيم بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة بدراجة نارية نتيجة السرعة الجنونية، وتم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة كسر بالجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.