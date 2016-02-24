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235 ألف جنيه لاستكمال عدد من عمارات الإسكان الإقتصادى بالفيوم

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235 ألف جنيه لاستكمال عدد من عمارات الإسكان الإقتصادى بالفيوم 235 ألف جنيه لاستكمال عدد من عمارات الإسكان الإقتصادى بالفيوم
وافق المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم على توفير الإعتمادات المالية اللازمة بقيمة 235,5 ألف جنيه لصالح مديرية الإسكان والمرافق لاستكمال عملية إنشاء عدد 2 عمارة سكنية بأرض المشتل خلف حي جنوب، إضافة إلى إنشاء عمارة سكنية أخرى بجوار العمارة رقم 20 بالشيخ حسن، وذلك ضمن أعمال الإسكان الإقتصادى بالمحافظة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن مكرم وافق أيضا على اعتماد 40 ألف جنيه لاستكمال عملية توصيل مياه الشرب لعزبة الصفيح "صلاح الدين" بمركز ومدينة الفيوم، ومبلغ 100 ألف جنيه لاستكمال الأعمال بنقطة إطفاء دمو ضمن أعمال التطوير بقطاع الأمن والإطفاء والمرور ، وتوفير المبالغ اللازمة لاستبدال محول الإنارة العامة بطريق الفيوم - مناشى الخطيب.

وشدد المحافظ على البدء في عمل الجسات والرسومات الهندسية اللازمة لطريق بحر وهبي/ المسلات بطول 100متر، والمار بقرية فانوس/طامية، تمهيداً لطرحه والبدء في إعادة رصفه

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