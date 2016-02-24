صور| «المحامين» تقاطع الدائرة 24 جنايات الإسكندرية بسبب سوء معاملة رئيسها

أصدرت نقابة المحامين، أمس الأربعاء، بيانا بمقاطعة الدائرة 24 جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم سليم بعدما ورد اليها أكثر من شكوى من سوء معاملة رئيس الدائرة للمحامين.

كانت رشا قطب المحامية قد تعرضت أثناء مباشرة عملها فى الدفاع فى احدى القضايا أمام هذه الدائرة الى مناقشة حادة مع رئيس الدائرة المستشار عبدالمنعم سليم أثناء نظر القضية، مؤكدة أنها تمسكت أمام الدائرة بطلبات جوهرية، وطالبت تحقيقها من قبل رئيس الدائرة فرفض واصر علي المرافعة، بل وقام بانتداب محامي لاستكمال الدفاع رغم حضور المحامي الأصيل.

وأضافت أنها تتمسكت بحقها فى اثبات طلباتها فى محضر الجلسة مع استعدادها للمرافعة، فما كان من رئيس الدائرة الا أن رفض وحرر مذكرة ضدها متهما اياها باهانة هيئة قضائية، وعلى الرغم من دخول وتوسط شيوخ المحامين إلا أنه رفض وتجاهل كل ذلك مشدداً على أنه سيتنازل ولكن بعد أن تنال حكماً ، وبالفعل احيلت الزميلة وقضى عليها بعقوبة شهر حبس والاستئناف ينظر فى 26 مارس الحالى .

جاء نص البيان الذي أصدرته نقابة المحامين بمقاطعة الدائرة 24جنايات إسكندرية:

بعد الاطلاع على القانون المحاماة والمذكرة المقدمة من محامين الاسكندرية عما قام به المستشار عبدالمنعم سليم رئيس محكمة جنايات اسكندرية، من تعدي وسوء معاملة المحامين المترافعين، امام الدائرة 24، اثناء انعقادها مع تكرار هذا العدوان مما يعطل حق الدفاع ويؤدي الى ترويع المحامين بما يخل بدور المحامي امام موكله وامام القانون.

فقد تكرر ما يلي:

أولا: علي المحامين الامتناع عن الحضور والمرافعة بأي صورة من الصور امام الدائرة 24جنايات الاسكندرية المنعقدة برئاسة المستشار عبدالمنعم سليم أيا كان تاريخ انعقادها.

ثانيا: يحظر مخالفة القرار المذكور باعتباره قرارا نظاميا يخضع مخالفيه للمسائلة التأديبية.

ثالثا: يمتنع علي المحامين التجمهر او الاحتكاك بأي شكل من الأشكال مع كافة المسؤلين بالمحكمة بدءا من رئيس المحكمة وانتهاء باقل مسؤل فيها والحرص على معاملة الجميع بالمعاملة اللائقة.

رابعا: يسري هذا القرار من تاريخ انعقاد الدائرة بجلسة السبت 27 فبراير وجميع الادوار وادوار الانعقاد التالية وحتى اشعار آخر.

خامسا:علي النقابة الفرعية بالاسكندرية متابعة تنفيذ هذا القرار واختارنا بأي مخالفة لأي بند من بنوده .