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النائب العام يستدعي يوسف الحسيني للتحقيق معه في اتهامه بسب وقذف«الزند»

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النائب العام يستدعي يوسف الحسيني للتحقيق معه في اتهامه بسب وقذف«الزند» النائب العام يستدعي يوسف الحسيني للتحقيق معه في اتهامه بسب وقذف«الزند»

أمر  المستشار نبيل صادق النائب العام باستدعاء الإعلامي يوسف الحسيني لسماع أقواله في  البلاغين الذين تقدم بهما وزير العدل، المستشار أحمد الزند، ضده لاتهامه بقذفه والطعن في ذمته دون سند أو دليل، وحدد جلسة لسماع أقواله.

وجاء في البلاغ الذى تقدم به المحامي صالح الدرباشي، وكيلًا عن المستشار أحمد الزند، أن الزند يعد أحد العلامات البارزة في سجل تاريخ القضاء المصري، وأن مواقفه الوطنية الواضحة لا تحتمل الشك تجاه جماعة الإخوان الإرهابية فى أوج قوتها، وتصدره الصفوف إبان العدوان الإخواني على السلطة القضائية وعلى الدولة المصرية، جعلته أحد أبرز رموز القضاء المصرى، بل أحد أبرز رموز ، ومن ثم فإن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذي لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق.

وأضاف أن جموع القضاة يقدرون الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام والأدور التى تضطلع بها في المجتمع، غير أنه في الآونة الأخيرة دأب البعض منها على نشر أكاذيب بحق المستشار أحمد الزند، بهدف خلق حالة من الاحتقان والاستعداء ضده، مشددًا على أن الشعب المصري بفطنته ووعيه، لديه من المقدرة على التمييز بين الأباطيل والحقائق.

ولفت البلاغ إلى أن المستشار أحمد الزند يحظى بمحبة السواد الأعظم من أبناء الوطن، وليس القضاة فحسب، بوصفه رجل مدافع عن الحق والعدل وينتصر دوما للعدالة، وليس من شيمه أو طبيعته أن ينحدر إلى هذا المستوى من الرد على شائعات وأكاذيب لا أساس لها.

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