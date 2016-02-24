وزير التموين يبحث توفير الأسماك بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

عرض نيكوس كوايليس وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصي، قيام الشركات القبرصية المتخصصة في مجال الثروة السمكية بتوفير أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة لشركات المجمعات الاستهلاكية بالاضافة إلى توريد منتجات الجبن والألبان وذلك بأسعار تنافسية.

جاء ذلك الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع نيكوس كوايليس وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصي وشهده تشريسموريتسيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والسفير أحمد أبو الخير، مستشار وزارة التموين للعلاقات الخارجية، ورشا حمدي، ودينا حامد، ووائل عباس، معاوني وزير التموين.