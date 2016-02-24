ضبط سلع غذائية فاسدة قبل ترويجها عقب تعديل تاريخ الصلاحية

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط صاحب مخزن مواد غذائية وفنى ماكينات، لتخزينهما كميات ضخمة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وقيامهما بتعديل تاريخ الصلاحية، بإستخدام ماكينة طباعة حديثة، فتم ضبط المواد الغذائية، واعترفا بأنهما كانا يستعدان لترويجها علي المحال والمتاجر.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية معلومات مفادها قيام كلا من " جمال م م" 59 سنه صاحب مخزن مواد غذائية ومقيم حدائق حلوان، و"إسحاق ع س" 49 سنة فنى ماكينات ومقيم روض الفرج، بتخزين سلع غذائية مستوردة منتهية الصلاحية بمخزن تبلغ مساحته حوالى 250 م2 بمنطقة البساتين.

وأكدت التحريات، قيامهما بتعديل تاريخ الصلاحية، وطباعة رقم كود للمنتجات باستخدام ماكينة طباعة حديثة وطرحها للبيع بمحال السوبر ماركت والمولات التجارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المصنفات من ضبطهما، وعثر بداخل المخزن على كميات ضخمة من السلع الغذائية (مشروبات، بقوليات بأنواع مختلفة، منظفات ماركات مختلفة) وجميعها مستوردة ومنتهية الصلاحية، وضبط ماكينة طباعة أكواد.

وبمناقشتهما، اعترفا بتعديل تاريخ صلاحية السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، تمهيدا لطرحها بالأسواق

>وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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