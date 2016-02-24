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إحالة أمين شرطة مفصول ومتهم فى 21 قضية للجنح بتهمة النصب والابتزاز

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إحالة أمين شرطة مفصول ومتهم فى 21 قضية للجنح بتهمة النصب والابتزاز إحالة أمين شرطة مفصول ومتهم فى 21 قضية للجنح بتهمة النصب والابتزاز
أحال المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، أمين شرطة مفصول من الخدمة، "محبوس" إلى محكمة الجنح لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، والنصب وابتزاز المواطنين.

كشفت النيابة عن وردت معلومات لمباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تفيد قيام "خالد.ع.أ"، 26 سنة، أمين شرطة مفصول من الخدمة ومتهم فى 21 قضية، بأستيقاف أصحاب السيارات الملاكى، مستغلا صفة ضابط شرطة، ويطلب منهم إستخراج رخص القيادة الخاصة والسيارة، بالإضافة إلى طلبه لرؤية الهواتف المحمولة للكشف عليها إذا كانت مسروقة، أم لا، ومقابل تغاضيه عن ذلك تقديم المواطنين له مبالغ مالية بقيم مختلفة.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وتم إعداد الخطة المناسبة، لضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة 4 أيام.

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مصر 365