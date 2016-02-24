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"مرور القاهرة"تستكمل أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى وسط انتشار للخدمات المرورية

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"مرور القاهرة"تستكمل أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى وسط انتشار للخدمات المرورية "مرور القاهرة"تستكمل أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى وسط انتشار للخدمات المرورية
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، إشرافها على أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى للسيارات بشارع الفنجرى والمخيم الدائم، فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال، وتهدف عملية الإنشاء إلى تخفيف الأحمال عن محور النصر.

وأكد مصدر أمنى، أن الأعمال تبدأ من شارع المخيم الدائم باستقطاع حارة مرورية على جانبى الطريق بالجزيرة الوسطى بدءا من نهاية سور نادى مدينة نصر الرياضى وحتى شارع المخيم الدائم مع شارع النصر.

كما سيتم استقطاع حارة ونصف الحارة على جانبى الجزيرة الوسطى فى المسافة من تقاطع شارع الفنجرى مع شارع النصر حتى تقاطعه مع شارع ممدوح سالم.
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