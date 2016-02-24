حبس "حدث" لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بحبس الطفل آسر محمد زهر الدين "12 عاماً"، والمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية، وطالبت الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات عن الطفل، لمعرفة ملابسات الوقائع المتهم بالاشتراك فيها، كما قامت بالاطلاع على الأحراز المضبوطة معه "هاتف محمول وفلاشة" وتفريغها لمعرفة محتواها، والكشف عن المتهمين المتورطين مع الطفل.

وألقت قوات الأمن القبض على الطفل فى يناير الماضى من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأحيل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.

>وقال والد الطفل، إن قوات الأمن قبضت على نجله 12 عامًا والذى يدرس بالصف الأول الإعدادى، وحصلوا على هاتفه المحمول وفلاشته الخاصة"، وعند سؤال والده عن هويتهم أخبروه بأنهم من مباحث أمن الدولة، وأنهم يستجوبون آسر فى فترة زمنية لا تزيد عن ساعتين وإطلاق سراحه بعدها".

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