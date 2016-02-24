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السجن المشدد 15 سنة لـ 3 أشخاص لقتلهم زميلهم للخلاف على المسروقات بالشرقية

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السجن المشدد 15 سنة لـ 3 أشخاص لقتلهم زميلهم للخلاف على المسروقات بالشرقية السجن المشدد 15 سنة لـ 3 أشخاص لقتلهم زميلهم للخلاف على المسروقات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم رئيس المحكمة كل من، "عبد الباسط السيد عيد " 24 سنة عامل ومقيم أبوكبير و"أحمد صلاح محمد على " 18 سنة عامل كاوتش ومقيم فاقوس و" محمد جمال عبد الفتاح " 18 سنة عامل ومقيم أبوكبير، بالسجن المشدد خمسة عشر سنة لكل منهم، عما اسند أليهم والزمتهم المحكمة المصاريف الجنائية، فى القضية رقم 4235 لسنة 2014 جنايات أبوكبير.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد الدرديرى، لأنهم فى يوم 15 من شهر نوفمبر لسنة 2013، قتلوا المجنى عليه " محمود السيد محمد " عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه أعيرة نارية، من سلاح نارى بندقية ألية، كما شرعا فى قتل "عبد الباسط محمود علي"بإصابته بأعيرة نارية.

وكشفت التحريات السرية التى قام بها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث أبوكبير، قيام المتهمين والمجنى عليهم، بتكوين تشكيل لسرقة المواطنين وترويعهم، وليلة الحادث، اختلفوا على توزيع الغنيمة والمسروقات، وطمع كل منهم فى الحصول على نسبة أكبر، فحدثت مشاجرة بينهم، أودت بحياة أحدهم وإصابة آخر، وبالعرض على نيابة أبوكبير، قررت إحالتهم لدائرة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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مصر 365