الحبس 3 سنوات لـ"مستريح المقطم" بعد استيلائه على 9مليون جنيه من رجل أعمال

قضت محكمة جنح المقطم ، المنعقدة بمحاكم زينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة فنى إتصالات وزوجته و4 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء على 9 مليون جنيه.

البداية، عندما استاجر حسام رجب، 40 عامًا، فنى اتصالات بالاشتراك مع زوجته مى محمد زكى، 36 عامًا، شقة لتكون مقر شركة لتجارتهم.

وبالفعل ساعدته زوجته فى إنشاء الشركة وتمكنت من إقناع شقيقاتها " مريم محمد زكى "، " مروة" من العمل معها ، حيث تمكنا بدورهما من استقطاب محمد فوزى، محمد عبد الباسط، أزواجهم للعمل معهم ، وبالفعل نجحوا في إقناع عدد كبير من المواطنين من توظيف أموالهم فى البورصة مقابل أرباح شهرية بنسبة 9 أو 10 % .

ولكنهما لم يكتفوا بالمواطنين الغلابة بل أرادوا إقتحام مؤسسات رجال الأعمال وجذبهم لمجال البورصة بعد أن أعدوا خطة محكمة حول تشغيل أموالهم في البورصة بأسهم ناجحة والتأكيد على أن الرهان عليها مربح للغاية، وبالفعل توجه مالك شركة " توظيف الأموال فى البورصة" برفقة زوجته إلى مجدى السعيد أحمد، رجل أعمال، وعرضوا عليه خطتهم فى العمل وتوظيف الأموال فى مجال البورصة بعدما وعدوه بنسبة أرباح تتجاوز الـ 10 %.

وبالفعل وافق رجل الأعمال على المساهمة معهم فى شركتهم وتقاضوا منه مبلغ 9 مليون جنيه بقصد تشغيلهم بالبورصة، وانتظم في الشهور الأولى فى تقديم الأرباح للمواطنين الذين تعاقدوا معه، ولكن عقب مرور عامين لم ينتظم فى سد الأرباح مما دفعهم للإبلاغ عنهم خوفًا من أن يكونوا قد وقعوا ضحية للنصب، حيث حرر 5 من الضحايا بلاغات بإجمالي مبلغ 9 مليون جنيه و250 ألف جنيهًا.

بالفعل تم تحرير المحضر رقم 7177 إدارى المقطم، وتحول لرقم 939 لسنة 2016 جنح المقطم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول.

بمواجهته اعترف بتلقيه الأموال من المواطنين مقابل توظيفها فى مجال البورصة نظرًا لخبرته في هذا المجال ، ولكن في ظل سقوط البورصة اضطر إلى بيع الأسهم بأسعار منخفضة لتسديد الأرباح الشهرية حتى أشهر إفلاسه ولم يتمكن من تسديد الأموال مؤكدًا أنه حاليًا لا يملك " أى مليم".