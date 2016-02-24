العثور على طفلتين وإعادتهما لأسرتيهما فى القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى إعادة طفلتين إلى والديهما، بعد أن عثرت عليهما ربة منزل فى شبرا الخيمة، حيث كانت الطفلتان برفقة سيدة مجهولة وتركتهما وانصرفت.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا فى المحضر رقم 10727 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م، بشأن بلاغ المدعوة "عفاف .ع .م 45 سنة" ربة منزل، بعثورها على طفلتين، الأولى تبلغ من العمر 3 سنوات وتدعى جنات عزت حافظ، والثانية تبلغ من العمر عام ونصف تقريبا وتدعى آيات عزت حافظ، حيث كانت الطفلتان برفقة سيدة مجهولة افترشت الشارع بجوار مسجد المغربى بناحية عزبة الصعايدة - بهتيم، لمدة يومين، وتركتهما وحدهما وانصرفت، ولم يتوصل أحد من أهالى المنطقة إلى هويتهما، وبمناقشة الطفلتين قررت الأولى أن والدتها تدعى سهام، ولم تتمكن من الإرشاد عن أى بيانات تفيـد عن هويتهما، وتم تسليم الطفلتين للمبلغة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهما لحين العـرض علـى النيابـة.

وفى سياق متصل حضرت لديوان القسم المدعوة "سهام. م. ح 32 سنة" ربة منزل، وقررت بغياب نجلتيها، حيث تبين أن المواصفات متطابقة مع مواصفات الطفلتين المعثور عليهما، وتم إحضار الطفلتين من جمعية دار الأورمان مع مندوب الجمعية، وبعرضهما على المبلغة تعرفت عليهما. تحررعن ذلك المحضر رقم 27 أحوال قسم ثان شبرا الخيمة تاريخة، وبالعرض على النيابة قررت تسلم الطفلتين لوالديهما بعد أخذ التعهد عليهما بحسن رعايتهما وتربيتهما.