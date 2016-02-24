ختام تدريبات «رعد الشمال» برعاية خادم الحرمين مطلع الشهر المقبل

تُختتم مناورات «رعد الشمال» التدريبية، المقامة في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، في 11 مارس الموافق الأول من جمادى الآخر، وسوف يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الختامي للتدريبات، وفقاً لما ذكرت صحيفة عكاظ.

وكانت تمرينات «رعد الشمال»، والتي تعد أكبر مناورة عسكرية تشهدها المنطقة، انطلقت قبل أيام بشمال المملكة، بمشاركة 20 دولة إسلامية وعربية.

بدوره اعتبر القائد السابق لكلية القادة والأركان للقوات المسلحة في المملكة، اللواء الركن الدكتور شامي بن محمد الظاهري، رعاية خادم الحرمين للحفل الختامي للتمرينات تأكيدًا لأهميتها، مؤكدًا أن التمرينات ستكون لها آثارها الإيجابية على القوات المشاركة، خاصة وأن كافة التشكيلات العسكرية قد شاركت فيها.

جدير بالذكر أن مدينة الملك خالد العسكرية شهدت قبل نحو عامين، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتمرينات سيف عبدالله بحضور ملك البحرين وعدد من كبار المسؤولين.