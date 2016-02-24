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دبلوماسى سابق: ربط النيل بنهر الكونغو خيالى ويكلف مصر مليارات

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دبلوماسى سابق: ربط النيل بنهر الكونغو خيالى ويكلف مصر مليارات دبلوماسى سابق: ربط النيل بنهر الكونغو خيالى ويكلف مصر مليارات
أكد السفير أحمد حجاج، سفير الأسبق فى كينيا، ورئيس جمعية الصحفيين الأفريقيين، أن مشروع ربط النيل بنهر الكونغو كحل بديل لأزمة سد النهضة، مشروع خيالى ولا أساس له، كما يحتاج إلى مليارات الدولارات من مصر، ويضع أمنها المائى تحت ضرس ثلاث دول أفريقى حسب تأكيده.

وقال حجاج فى حوار خاص لليوم السابع "هذا المشروع خيالى ولا أساس له..ولا يمكن تنفيذه، كما أننا لم نستأذن الدول التى سيمر فيها، وهى السودان وجنوب السودان والكونغو ".

وأضاف "الحديث عن ذلك المشروع فى وسائل الإعلام المصرية سيجعل إثيوبيا تقول مصر لديها موارد مائية كثيرة، ولا يمكنها الاعتراض على بناء سد النهضة، أو مضايقة إثيوبيا، وهذا شىء خطير جداً ولا يمكن تنفيذه، وحتى إذا تم عمله، ستضع مصر أمنها المائى تحت ضرس الثلاثة دول التى يمر بها النهر بدلا من دولة واحدة، وسيكون بمقدور الكونغو أن تعطش مصر فى أى وقت وتضعها فى خطر قومى، كما أنه من الناحية العملية مكلف جداً، وسيضعنا تحت رحمة أى نظام معارض لمصر يتولى شئون الكونغو".

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مصر 365

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