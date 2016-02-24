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وفاة 3 من أسرة واحدة لإصابتهم باختناق لتسرب بخار من سخان كهربائى بالفيوم

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وفاة 3 من أسرة واحدة لإصابتهم باختناق لتسرب بخار من سخان كهربائى بالفيوم وفاة 3 من أسرة واحدة لإصابتهم باختناق لتسرب بخار من سخان كهربائى بالفيوم
لقى مواطن وزوجته وطفلهما مصرعهم بمحافظة الفيوم، بعد إصابتهم بالاختناق بسبب تسرب بخار من سخان كهربائى أثناء نومهم، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم تلقى إخطارا بوفاة 3 من أسرة واحدة بمنزلهم بقرية منشأة عبد الله بمركز الفيوم. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن المتوفين هم "عماد جمعة يوسف 35 سنة وزوجته نورا على شعبان 25 سنة ونجلهما يوسف عماد جمعة 15 شهرا"، وتبين أن سبب الوفاة يرجع لتسريب سخان كهربائى للبخار أثناء نومهم، وتسبب فى اختناق الأسرة ووفاتهم، وتم نقل الجثث لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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