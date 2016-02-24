وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف مصطفى فى بيان له اليون، أن ميناء الادبية يستعد لاستقبال السفينة شمس وعلى متنها 4 الاف طن كلوريد بوتاسيوم قادمة من جدة و السفينة ازاليا كالجسى و على متنها 1002 طن كيماويات قادمة من عمان كما تغادر السفينة بورسعيد و على متنها 8 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 22 راكب و 35 سيارة و 97 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 37 شاحنة و 11 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 571 راكب و 19 شاحنة و 31 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 70 راكب و 70 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة محبة وعلى متنها 677 معتمر و 4 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 131 راكب و 43 سيارة و 4 شاحنة و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 261 راكب و 28 سيارة و 10 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 82 شاحنة والسفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 310 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 8 شاحنة و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 310 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 9 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة كما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 878 راكب منهم 222 معتمر و 5 باص عمرة و 7 شاحنة و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 43 شاحنة.

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