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وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس

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وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف مصطفى فى بيان له اليون، أن ميناء الادبية يستعد لاستقبال السفينة شمس وعلى متنها 4 الاف طن كلوريد بوتاسيوم قادمة من جدة و السفينة ازاليا كالجسى و على متنها 1002 طن كيماويات قادمة من عمان كما تغادر السفينة بورسعيد و على متنها 8 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 22 راكب و 35 سيارة و 97 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 37 شاحنة و 11 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 571 راكب و 19 شاحنة و 31 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 70 راكب و 70 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة محبة وعلى متنها 677 معتمر و 4 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 131 راكب و 43 سيارة و 4 شاحنة و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 261 راكب و 28 سيارة و 10 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 82 شاحنة والسفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 310 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 8 شاحنة و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 310 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 9 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة كما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 878 راكب منهم 222 معتمر و 5 باص عمرة و 7 شاحنة و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 43 شاحنة.
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