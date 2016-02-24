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صور| دورة تدريبية لمكافحة الفساد لموظفي المحليات بأسوان

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6884d550-e2bb-48ee-8b7b-eb434316f623انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بوزارة التنمية المحلية بأسوان، والتي تقام فى الفترة من  24 فبراير إلى 8 مارس القادم بمديرية التنظيم والإدارة تحت عنوان “نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته”.

ويحاضر في الدورة التي بدأت فاعلياتها اليوم، أساتذة متخصصين من جامعة أسوان.

وشهد بدء الدورة التدريبية اللواء محمد عاطف السكرتير العام لمحافظة أسوان، الذي أكد أن الفساد ليس فقط في صورة الرشوة أو السرقة ولكن للفساد صوراً كثيرة مثل إهدار وقت العمل وعدم العدالة في التوزيع وعشوائية إعداد التقارير وإستمرار المسئول في موقعه فترة طويلة وأيضاً تعيين الغير كفء في مراكز قيادية ، بالإضافة إلى إهدار المال العام.

وأشار إلى أن كل ما هو خطأ فهو فساد ولابد من اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من الفساد بقدر الإمكان، بجانب قيام كل مدير إدارة بخلق صف ثان حتى لا يتعطل العمل بسبب شخص بل العكس بأن الإدارة الناجحة هى التي تعمل بكامل أداءها، وطاقتها في غياب المدير وهو الذى يحسب للمدير.

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