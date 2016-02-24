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حريق هائل في معرض للدراجات البخارية بسبب ماس كهربائي بسوهاج

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حريق هائل في معرض للدراجات البخارية بسبب ماس كهربائي بسوهاج حريق هائل في معرض للدراجات البخارية بسبب ماس كهربائي بسوهاج

حريق – أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق هائل نشب في معرض للدراجات البخارية ببندر البلينا؛ بسبب ماس كهربائي.

ونتج عن النيران احتراق 13 دراجة بخارية، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق ببندر البلينا. وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمعرض للدراجات ملك عبد الحميد نصر الدين عبد الحميد متولي 27 عامًا فني تشغيل بشركة مياه الصرف الصحي ويقيم شارع عبد المنعم تمام بندر البلينا.

وانحصرت التلفيات في احتراق 13 دراجة بخارية بدون لوحات. بسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ونفي الشبهة الجنائية.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 1067 إداري المركز لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة.

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