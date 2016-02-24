أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

لا ترمى الثوم بعد أن يجف ويصبح لونه أسود فاله فوائد كثيرة سرية

  • منوعات
  • 57
Google+ Print
لا ترمى الثوم بعد أن يجف ويصبح لونه أسود فاله فوائد كثيرة سرية لا ترمى الثوم بعد أن يجف ويصبح لونه أسود فاله فوائد كثيرة سرية

الثوم الأسود لايعتبر شىء غريب في الأشياء الموجودة فى الطبيعة، ولكن كثير من الناس لايعرفون ماهو الثوم الأسود  نعم جميعأً نعرف ان ا لثوم  هو الأبيض أو حتى المائل للصفار اذا تعالو لنتعرف على

ماهو الثوم الأسود ؟ وماهى فوائده؟

كان فى بدايته ثوم أبيض ولكن بعد أن تخمر ووضع فى الهواء لمددطويله تمتد الى شهور وأسابيع  اصبح جافأ  وتحول الى اللون الأسود وهو ما نعتقد انه اصبح تالفاً ولايصلح للإستخدام مرة أخرى ولكن ظهر مؤخراً أن هذا الثوم الأسود الذى نقوم برميه فى القمامة  له فوائد كثيرة ويستخدم بكثرة فى المطبخ والطعام الأسيوى.

نشرت مؤخراً مجلة متخصصة فى بحوث الغذاء   فى هولندا أن “الثوم التالف” أو الأسود  له خصائص كمضاد للأكسدة اكثر بكثير من الموجودة فى الثوم الابيض ,
نفس هذه النتيجة التى نشرتها المجلة الهولنية نشرتها أحد الدراسات الكورية فى سنة 2010 اوضحت أن الثوم الأبيض والأسود لهم فاعلية كبيرة كمضادات للأكسدة
اما أهم فوائد الثوم الأسود أو”التالف هى:

1-يحتوى على  عدة مركبات مضادةلمرض السرطان

يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم لان مركب-S -allylcysteine” يوجد به بكمية اكبر من الثوم الأسود بكثير من الثوم الطازج،
3- علاج الإلتهابات وجميع العدوى الناتجة من الفطريات  والفيروسات لحتوائه على الكبريت العضوى الذى يعمل على قتل البكتريا والفيروسات
4- مضاد لللفطريات الجلدية
5- علاج للأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز الهضمى  والتنفسى
6- يعالج امراض القلب والأوعية الدموية

7- يعمل على تأخر علامات الشيخوخة مثل تقوية العظام والتهاب المفاصل  ومحاربة الزهايمر  وسقوط الشعر
لذلك فالثوم الأسود يستخدم كثيراً فى المطبخ الأسيوى وابرز ما يدل انه مفيد للصحة مثل الثوم الأبيض واكثر ارتفاع معدل عدد المعمرين فى أسيا عن باقى قارات العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات

أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات

تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور

تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟