لا ترمى الثوم بعد أن يجف ويصبح لونه أسود فاله فوائد كثيرة سرية

الثوم الأسود لايعتبر شىء غريب في الأشياء الموجودة فى الطبيعة، ولكن كثير من الناس لايعرفون ماهو الثوم الأسود نعم جميعأً نعرف ان ا لثوم هو الأبيض أو حتى المائل للصفار اذا تعالو لنتعرف على

ماهو الثوم الأسود ؟ وماهى فوائده؟

كان فى بدايته ثوم أبيض ولكن بعد أن تخمر ووضع فى الهواء لمددطويله تمتد الى شهور وأسابيع اصبح جافأ وتحول الى اللون الأسود وهو ما نعتقد انه اصبح تالفاً ولايصلح للإستخدام مرة أخرى ولكن ظهر مؤخراً أن هذا الثوم الأسود الذى نقوم برميه فى القمامة له فوائد كثيرة ويستخدم بكثرة فى المطبخ والطعام الأسيوى.

نشرت مؤخراً مجلة متخصصة فى بحوث الغذاء فى هولندا أن “الثوم التالف” أو الأسود له خصائص كمضاد للأكسدة اكثر بكثير من الموجودة فى الثوم الابيض ,

نفس هذه النتيجة التى نشرتها المجلة الهولنية نشرتها أحد الدراسات الكورية فى سنة 2010 اوضحت أن الثوم الأبيض والأسود لهم فاعلية كبيرة كمضادات للأكسدة

اما أهم فوائد الثوم الأسود أو”التالف هى:

1-يحتوى على عدة مركبات مضادةلمرض السرطان

يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم لان مركب-S -allylcysteine” يوجد به بكمية اكبر من الثوم الأسود بكثير من الثوم الطازج،

3- علاج الإلتهابات وجميع العدوى الناتجة من الفطريات والفيروسات لحتوائه على الكبريت العضوى الذى يعمل على قتل البكتريا والفيروسات

4- مضاد لللفطريات الجلدية

5- علاج للأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز الهضمى والتنفسى

6- يعالج امراض القلب والأوعية الدموية

7- يعمل على تأخر علامات الشيخوخة مثل تقوية العظام والتهاب المفاصل ومحاربة الزهايمر وسقوط الشعر

لذلك فالثوم الأسود يستخدم كثيراً فى المطبخ الأسيوى وابرز ما يدل انه مفيد للصحة مثل الثوم الأبيض واكثر ارتفاع معدل عدد المعمرين فى أسيا عن باقى قارات العالم.

شبكةعيونالإخبارية

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