"القومى للمرأة بالشرقية" يعقد مؤتمرا حول صعوبات إعادة التأهيل والدمج

ينظم المجلس القومى للمرأة بالشرقية ، مؤتمرا تحت عنوان " المرأة بين التشريع والقانون وصعوبات أعادة التأهيل والدمج " ، ذلك عصر اليوم الاربعاء بنادي الشرقية الرياضى .

>و قالت تغريد صابر المحامية بالنقض ونائب رئيس المجلس بالمحافظة ، في تصريح صحفي انه من المقرر ان يتم مناقشة التشريعات التى يجب تعديلها في قانون الأجراءات الجنائية والعقوبات لتحقيق العدالة الجنائية والدمج المجتمعى الكامل للفئات المهمشة وخاصة المفرج عنهم ، ضمن مبادرة ابدأ للتاهيل.

شبكةعيونالإخبارية

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