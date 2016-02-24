"القومى للمرأة بالشرقية" يعقد مؤتمرا حول صعوبات إعادة التأهيل والدمج

ينظم المجلس القومى للمرأة بالشرقية ، مؤتمرا تحت عنوان " المرأة بين التشريع والقانون وصعوبات أعادة التأهيل والدمج " ، ذلك عصر اليوم الاربعاء بنادي الشرقية الرياضى .إعلان - Ads إعلان - Ads
>و قالت تغريد صابر المحامية بالنقض ونائب رئيس المجلس بالمحافظة ، في تصريح صحفي انه من المقرر ان يتم مناقشة التشريعات التى يجب تعديلها في قانون الأجراءات الجنائية والعقوبات لتحقيق العدالة الجنائية والدمج المجتمعى الكامل للفئات المهمشة وخاصة المفرج عنهم ، ضمن مبادرة ابدأ للتاهيل.
>و قالت تغريد صابر المحامية بالنقض ونائب رئيس المجلس بالمحافظة ، في تصريح صحفي انه من المقرر ان يتم مناقشة التشريعات التى يجب تعديلها في قانون الأجراءات الجنائية والعقوبات لتحقيق العدالة الجنائية والدمج المجتمعى الكامل للفئات المهمشة وخاصة المفرج عنهم ، ضمن مبادرة ابدأ للتاهيل.