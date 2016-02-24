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تركيب جهاز حفظ الصفائح الدموية ببنك الدم الرئيسى بدمياط بتكلفة 110آلاف جنيه

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تركيب جهاز حفظ الصفائح الدموية ببنك الدم الرئيسى بدمياط بتكلفة 110آلاف جنيه تركيب جهاز حفظ الصفائح الدموية ببنك الدم الرئيسى بدمياط بتكلفة 110آلاف جنيه
صرح الدكتورجمال عبد الناصر، وكيل وزارة الصحة بدمياط، فى تصريحات صحفية، بأنه جار تركيب جهاز حفظ الصفائح الدموية ببنك الدم الرئيسى بدمياط بالجهود الذاتية بتكلفة 110 آلاف جنيه.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن سعة الجهاز 96 وحدة صفائح دموية وبتكلفة 110 آلاف جنيه مساهمة من المجتمع المدنى بدمياط، وتفعيلا لدور المشاركة المجتمعية فى تنمية قطاع الصحة والتى يؤكد عليها دائما محافظ دمياط لدعم هذا القطاع مع غيره من القطاعات الأخرى.

وأوضحت دكتورة هالة عيد، مدير بنك الدم، أن هذا الجهاز يعتبر إضافة للخدمات المقدمة من بنك الدم لخدمة المرضى، حيث يساعد فى حفظ الصفائح الدموية لمدة خمسة أيام بما يطور منظومة العمل فى بنك الدم.

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مصر 365