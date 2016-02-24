بالصور.. الصين تحتفل بـ"عيد الفوانيس" على أرض جامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا صينيا برئاسة الدكتورة تيا نلولو المستشار التعليمى بالسفارة الصينية، والدكتور لى جن خوا المدير الصينى لمعهد كونفشيوس بجامعة قناة السويس، وحضر اللقاء الدكتور حسن رجب رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب والدكتور عادل السعدنى وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

واحتفل الوفد الصينى، خلال زيارته لمعهد كونفشيوس الحالى بمرور 8 سنوات على إنشاء المعهد بالجامعة، وبعيد الفوانيس الصينى "يوان شياو"، والذى تحتفل به الصين فى 22 فبراير من كل عام وهو عيد شعبى كبير بالصين.

وتأتى الزيارة فى إطار تطوير سبل العلاقات بين الجانبين والعمل على تطوير التعليم بمعهد كونفشيوس بجامعة قناة السويس، وزيادة المنح المخصصة من الجانب الصينى لطلاب وباحثى جامعة قناة السويس، خاصة فى مجال الهندسة والاتصالات، حتى يتم إطلاع باحثى الجامعة على كل جديد فى مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الموجودة بالجامعات الصينية، كما تناولت الزيارة سبل تطوير معهد كونفشيوس خاصة بعد الأبنية الجديدة التى تتم حاليا.

وزار الوفد معهد كونفشيوس بالجامعة واطلع على مراحل البناء التى تجرى حاليا للمبنى الجديد، واحتفل الوفد الصينى خلال زيارة معهد كونفشيوس الحالى بمرور 8 سنوات على إنشاء المعهد بالجامعة وبعيد الفوانيس الصينى "يوان شياو"، والذى تحتفل به الصين فى 22 فبراير من كل عام وهو عيد شعبى كبير بالصين.

وحضر الحفل الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن رجب المشرف على قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتور عادل السعدنى وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة أحمد سليم الأستاذ بكلية التربية، والدكتور سيد عبيد مدير مركز درسات اللغة العربية والترجمة.

وأعرب الدكتور عاطف أبو النور عن سعادته لوجود هذا الجمع والمزيج الحضارى الجميل للاحتفال بمرور 8 سنوات على إنشاء معهد كونفشويس بالجامعة، أملا أن يكون هذا المعهد أكبر معهد كونفشيوس بالجامعات المصرية من خلال مزيد من الزيارات من الجانب الصينى ومن الملحق التعليمى بالسفارة الصينية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يثمن دور الجانب الصينى، خاصة بعد زيارة رئيس الصين لمصر، أملا زيادة أعداد الطلاب المصريين الدارسين للصينية والعكس، والتى تعد من أفضل الطرق لتقوية العلاقات الثقافية.



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