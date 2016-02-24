نائب رئيس جامعة قناة السويس يشهد تنصيب اتحاد كلية الهندسة

قال الدكتور طارق رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على توفير كافة الأنشطة الطلابية لجميع طلاب الجامعة، وان ساعات النشاط الطلابى يستفاد منها الجميع.

جاء ذلك خل الاحتفالية التى نظمتها كلية الهندسة لتنصيب إتحاد طلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة والدكتور عصام بدران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور كمال محمد حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطالب محمود عهدي رئيس إتحاد الطلاب والمهندس أحمد صبري رئيس إتحاد الهندسة السابق.

وأعرب الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته البالغة لحضوره حفل تنصيب كلية الهندسة مشيرا إلى أنه يسعد دائما بوجوده في كلية تمارس النشاط والبحث العلمي والدارسة العملية الصعبة في وقت واحد وبالتالي فهي كلية تختلف عن الكليات الأخرى ومتميزة في النشاط ، وهنئ نائب رئيس الجامعة طلاب الكلية بوجود الطالب محمود عهدي ممثلا لإتحاد طلاب جامعة قناة السويس.

وأضاف الدكتور طارق راشد أنه يتمنى مشاركة الكثير من الطلاب في الأنشطة المختلفة خلال ساعات النشاط التي وفرتها الجامعة خلال كل أسبوع من أسابيع الدراسة مؤكدا على أن الجامعة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطالب والإدارة وعلى توفير جو من الترفيه للطالب إلى جانب الدراسة متمنيا أن يرى الطلاب في أعلى المناصب.

وقال الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة أنه سعيد بوجود عدد كبير من الطلاب خلال الحفل مما يدل على العلاقة القوية بين الإتحاد والطلاب متمنيا استمرارية هذه العلاقة وأن يخدم الإتحاد الطلاب خدمة حقيقية، وهنئ عميد الكلية الإتحاد بالخطوات التي اتخذها خلال المرحلة السابقة وقيامه بأعمال إيجابية كثيرة داخل الكلية.

من جانبه أكد الدكتور كمال حافظ وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة على التجاوب المتحقق بين الطلاب وبين الإدارة بصفة عامة وشئون البيئة بصفة خاصة في فكرة تقديم المشروعات والاختراعات التي يقدمها الطلاب خلال العام والتي من شأنها أن ترفع اسم كلية الهندسة بين كليات الهندسة على مستوى الجامعات من خلال المسابقات التي تقام في المؤتمرات الكبيرة.