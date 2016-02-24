أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نجاح 62 عاملاً فى مسابقه عمال الصرف الصحى بشركة مياه الفيوم

Google+ Print
نجاح 62 عاملاً فى مسابقه عمال الصرف الصحى بشركة مياه الفيوم نجاح 62 عاملاً فى مسابقه عمال الصرف الصحى بشركة مياه الفيوم
اعتمد اللواء هشام عطيه محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نتيجه إختبارات العمال الخاصه بمسابقه عمال الصرف الصحى وذلك للعمل بالشركة بنظام الاجر اليومى "السراكى".

وقال هشام عطية، فى بيان له اليوم، إن هذه المسابقه تمت بشفافيه تامه من خلال تشكيل لجنه مكونه من الشركة والشركه القابضه وهى من قامت بإختبار المتقدمين دون التدخل من أحد حيث تم اختيار اربعه عمال للعمل بمحطات الصرف الصحى بمركز إطسا ، واختيار 16 عامل للعمل بمشروع صرف صحى محطه سنهور القبليه ، واختيار 16 عامل للعمل بمشروع صرف صحى نقاليفه بمركز إبشواى ، واختيار 13 عاملا بمشروع صرف صحى ابو شنب بمركز ابشواى ، واختيار 13 عاملا للعمل بمشروع صرف صحى لقريه بيهمو .

وأشار عطية إلى أن إجمالى من إجتاز الاختبارات 62 عاملا وذلك للتغلب على مشاكل نقص العماله بالشركة ورفع كفاءة العمل والسرعه فى حل مشاكل المواطنين وأن هؤلاء العمال يعملون بنظام اليوميه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365