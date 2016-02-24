نجاح 62 عاملاً فى مسابقه عمال الصرف الصحى بشركة مياه الفيوم

اعتمد اللواء هشام عطيه محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نتيجه إختبارات العمال الخاصه بمسابقه عمال الصرف الصحى وذلك للعمل بالشركة بنظام الاجر اليومى "السراكى".

وقال هشام عطية، فى بيان له اليوم، إن هذه المسابقه تمت بشفافيه تامه من خلال تشكيل لجنه مكونه من الشركة والشركه القابضه وهى من قامت بإختبار المتقدمين دون التدخل من أحد حيث تم اختيار اربعه عمال للعمل بمحطات الصرف الصحى بمركز إطسا ، واختيار 16 عامل للعمل بمشروع صرف صحى محطه سنهور القبليه ، واختيار 16 عامل للعمل بمشروع صرف صحى نقاليفه بمركز إبشواى ، واختيار 13 عاملا بمشروع صرف صحى ابو شنب بمركز ابشواى ، واختيار 13 عاملا للعمل بمشروع صرف صحى لقريه بيهمو .

وأشار عطية إلى أن إجمالى من إجتاز الاختبارات 62 عاملا وذلك للتغلب على مشاكل نقص العماله بالشركة ورفع كفاءة العمل والسرعه فى حل مشاكل المواطنين وأن هؤلاء العمال يعملون بنظام اليوميه