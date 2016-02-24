"إرهاب الشرقية" تستكمل المرافعة فى الخلية العنقودية المتهم فيها مفتى "داعش"

تستكمل دائرة إرهاب الشرقية،المنعقدة بمحكمة بلبيس لدواع أمنية اليوم، برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار وعلى رجب ، وسكرتارية أحمد رزق، المرافعة فى القضية رقم 23925 جنايات منيا القمح لسنة 2015، المتهم فيها 16 من أفراد خلية عنقودية، يتزعمها ضابط شرطة مفصول على اتصال بأبوبكر البغدادى أمير تنظيم داعش الإرهابى.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الشرقية الكلية، أن جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة تمكن من كشف خلية عنقودية تخطط لقلب نظام الحكم واستقطاب الشباب وأنه زعيمها يدعى "حلمى محمد هاشم" 63 سنة ضابط شرطة بالمعاش ومفصول من الخدمة، وعلى إتصال بأبوبكر البغدادى أمير تنظيم داعش وملقب بينهم بمفتى داعش.

تحقيقات النيابة كشفت تورط 16 شخص فى القضية، أغلبهم من منيا القمح، وتم القبض على 14 منهم وإحالتهم إلى دائرة إرهاب الشرقية على ذمة القضية رقم 23925 لسنة 2015 جنايات منيا القمح.

وكانت مأمورية من جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة ،قد تمكنت من القبض على "حلمى هاشم" ضابط شرطة مفصول، وبحوزته العديد من الكتب التكفيرية واتصاله بتنظيم داعش وتكوينه خلية عنقودية جديدة بها عناصر من محافظة الشرقية. حلمى هاشم تم فصله بعد القبض على شقيقه فى واقعة مقتل الرئيس السادات.