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استقبال حافل لشيخ الأزهر خلال زيارته لإندونيسيا

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استقبال حافل لشيخ الأزهر خلال زيارته لإندونيسيا استقبال حافل لشيخ الأزهر خلال زيارته لإندونيسيا

أ.د أحمد الطيب

وصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مدينة مالانج ثاني أكبر مدن محافظة جاوة الشرقية صباح اليوم الأربعاء، قادمًا من جاكرتا في إطار زيارته الحالية لإندونيسيا.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان في اسقبال “الطيب” سفير في إندونيسيا بهاء دسوقي وعدد من مسئولي مدينة مالانج والدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية ، وسفير إندونسيا السابق بالقاهرة وبعض أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

واصطف المئات من أبناء ولاية مالانج على جانبي الطريق المؤدي لجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مرحبين بشيخ الأزهر في زيارته الأولى لإندونيسيا، مرددين الأناشيد الدينية رافعين أعلام مصر واندونيسيا.

ومن المقرر أن تمنح الجامعة الدكتور الطيب الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهوده العلمية ، والدينية في نشر القيم الوسطية والسلم والتعايش بين المجتمعات ونبذ العنف والإرهاب ، ويوجه خطابا بهذه المناسبة من الجامعة حول دور الأزهر في نشر قيم السماحة والوسطية.

وكان الدكتور الطيب قد التقى الليلة الماضية بنائب رئيس اندونيسيا لاستعراض علاقات التعاون بين الأزهر واندونسيا.

 

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