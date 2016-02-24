أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

30 مارس أولى جلسات محاكمة تيمور السبكي في «إهانة نساء الصعيد»

Google+ Print
30 مارس أولى جلسات محاكمة تيمور السبكي في «إهانة نساء الصعيد» 30 مارس أولى جلسات محاكمة تيمور السبكي في «إهانة نساء الصعيد»

تيمور السبكي – أرشيفية

حددت محكمة جنح الغردقة جلسة 30 مارس المقبل لنظر أول جلسات محاكمة تيمور السبكي، مؤسس صفحة «يوميات زوج مطحون»، على «فيس بوك» بتهمة سبّ وقذف سيدات ، على نحو يمس الأعراض، بعد ظهوره مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «ممكن» الموقوف بثه على فضائية «سي بي سي» وتناوله سيدات الصعيد بالسبّ، واتهامه لأغلب النساء بالخيانة الزوجية.

واستبعدت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشارين محمد الطماوي، وأحمد عبدالباقى، اتهام سبّ النساء المصريات المسند لـتيمور لعدم سبّه شخصاً بعينه، مؤكدة أن جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة تُعد جنحة وفقًا لمواد قانون العقوبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب