30 مارس أولى جلسات محاكمة تيمور السبكي في «إهانة نساء الصعيد»

حددت محكمة جنح الغردقة جلسة 30 مارس المقبل لنظر أول جلسات محاكمة تيمور السبكي، مؤسس صفحة «يوميات زوج مطحون»، على «فيس بوك» بتهمة سبّ وقذف سيدات مصر، على نحو يمس الأعراض، بعد ظهوره مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «ممكن» الموقوف بثه على فضائية «سي بي سي» وتناوله سيدات الصعيد بالسبّ، واتهامه لأغلب النساء بالخيانة الزوجية.

واستبعدت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشارين محمد الطماوي، وأحمد عبدالباقى، اتهام سبّ النساء المصريات المسند لـتيمور لعدم سبّه شخصاً بعينه، مؤكدة أن جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة تُعد جنحة وفقًا لمواد قانون العقوبات.