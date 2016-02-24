إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب «ركن سيارة» بسوهاج

شهدت مدينة طما مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والطوب والشوم، بسبب خلافات على ركن سيارة نقل أمام أحد المطاعم، مما تسبب فى إصابة 5أشخاص من طرفى المشاجرة.

تلقى اللواء أحمد بوالفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، اليوم الأربعاء، مفاده وجود مشاجرة ببندر طما، وأنه بالفحص تبين أنها بين كل من ” طرف أول” سيد عبد الظاهر حربي خلف (29 عاما -سائق) مصابا بكدمة بالحاجب الأيسر، شريف عبد الظاهر حربي خلف( 27 عاما- تباع) مصابا بطلق خرطوش بالساق اليسري، نبيل محمد حربي خلف ( 35 عاما- سائق) مصابا بكدمة وتورم بالظهر، ويقيمون بالعزبة المستجدة بقرية المدمر.

و”طرف ثان”حسن أبو قايد السيد ( 23 عاما- عامل) مصابا بكسر بخنصر اليد اليسري، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي،أحمد أبو قايد السيد (20 عاما- عامل) مصابا بسحجات وكدمات بالظهر، عبد اللاه أبو قايد السيد (26 عاما-حاصل علي دبلوم صنايع)، محمد أبو قايد السيد (14 عاما- طالب)،عبد الرازق محمد السيد (17 عاما-طالب)، أحمد صابر عبد العزيز (16 عاما-عامل) يقيمون بندر طما.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابته، بسبب قيام الطرف الأول بالوقوف بالسيارة رقم 18683 نقل سوهاج قيادة الأول أمام مطعم ملك الطرف الثاني وآخرين، وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة.

وتم التحفظ علي السيارة بديوان المركز، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3502 جنح المركز لسنة 2016، وجارٍ العرض على النيابة العامة.